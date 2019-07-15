Сергій Притула. Фото: Live.Karabas

https://racurs.ua/ua/n124300-prytula-zaperechyv-zv-yazok-vakarchuka-z-pinchukom-ta-poyasnyv-chastu-poyavu-lidera-golosu.html

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Шоумен Сергій Притула, який балотується у народні депутати під 30 номером партії «Голос» запевняє, що бізнесмен Віктор Пінчук не підтримує на цьогорічних позачергових парламентських виборах Святослава Вакарчука, хоч той часто з’являється на каналі ICTV.

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Телеведучий пояснив, що в Україні є низка телевізійних каналів, які мають власні політичні ток-шоу. На ефір цих програм можуть прийти політики та заявити про себе й про свої наміри. Притула в інтерв’ю «Українській правді» повідомив, чому Вакарчук ігнорує ефіри телеканалів «Наш», «112 Україна», ЗІК, NewsOne та «Інтер».

За словами кандидата, на вищевказані телеканали «ми не ходимо, тому що є певна партійна гігієна». Притула зазначив, що «Новий канал» Вакарчук не відвідує, оскільки це розважальний канал. Шоумен заявив, що на ефіри «5 каналу» та «Прямого» представників «Голосу» не кличуть, бо не хочуть давати ефірний час людям, які на одному електоральному полі з екс-президентом Петром Порошенком.

Залишається ТРК «Україна», ICTV і «1+1». Значить, ходимо туди, туди і туди. Питання, а може, просто у вас таке враження складається, бо, бляха, нам більше ходити немає куди? Слава на ICTV не частіше, ніж в «Право на владу». Тобто кожен тиждень він в «Право на владу», кожен тиждень він на ICTV. Рідше на ТРК «Україна». Ніхто не «топить» за Вакарчука. Хоча ми розуміємо, що якби Пінчук чи хтось, хто відповідає за те, чи кликати людей на ефір чи не кликати, сказав зарубати «Голос» на рівні холдингу, то ми би обмежилися тільки «плюсами» і ТРК «Україна», — зазначив Притула.

Раніше повідомлялося, що шоумен Сергій Притула балотуватиметься до Верховної Ради за списками партії Святослава Вакарчука «Голос». Притула заявив, що Вакарчук пропонував йому місце в першій десятці партійного списку, однак шоумен попросив поставити його на 30-ту сходинку.