Нова люстрація - це "дрібна помста за Приватбанк" і відволікаючий маневр – Порошенко. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n124299-nova-lustraciya-ce-dribna-pomsta-za-pryvatbank-i-vidvolikauchyy-manevr-poroshenko.html

Ракурс

Масова люстрація, яку передбачає зареєстрований у Верховній Раді законопроект президента Володимира Зеленського, насправді є відволікаючим маневром, аби відвернути увагу українського суспільства від повернення до влади соратників колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Так вважає екс-президент і голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

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У справі з новою люстрацією авторства Зеленського Порошенко вбачає виключно піарний, передвиборний сюжет. Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Порошенко зауважив, що не бачить сенсу подавати законопроект до Верховної Ради, яка фактично завершила роботу, припинивши свої повноваження.

Крім цього, Порошенко назвав «першими ластівками» повернення у владу колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова, а також юриста олігарха Ігоря Коломойського, а нині керівника Офісу президента України, Андрія Богдана. За словами Порошенка, це дрібна спроба помститися за націоналізацію «ПриватБанку».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади», спрямований на посилення люстрації, авторства президента України Володимира Зеленського вже зареєстрований у Верховній Раді.