ДТП під Києвом: зіткнення маршрутки і легкового авто забрало життя трьох осіб. Фото: kiev.informator.ua

https://racurs.ua/ua/n124298-dtp-pid-kyievom-zitknennya-marshrutky-i-legkovogo-avto-zabralo-jyttya-troh-osib-foto-video.html

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ДТП у Києві, яка сталася вранці у понеділок, 15 липня, забрала життя трьох людей, і близько 20 постраждали.

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Інцидент стався близько 5.50 на трасі Київ — Чоп у напрямку столиці, в районі Гурівщини. За попередніми даними, зіткнулися маршрутний мікроавтобус Volkswagen LT і легковий автомобіль Ford Mondeo, який рухався у попутному напрямку. Про це інформує прес-служба Національної поліції.

У результаті аварії на місці події загинули троє людей, що знаходились у салоні легкового автомобіля. Крім того, були госпіталізовані пасажири, які внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеня тяжкості. Як повідомляє кореспондент ТСН, постраждало ще майже 20 осіб.

За даними Нацполіції, на даний момент на місці аварії працюють співробітники Слідчого управління поліції Київської області, медики, рятувальники, а також ведеться розслідування слідчо-оперативною групою. Всі обставини і можливі причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що внаслідок масштабної ДТП у Київській області, яка відбулася 9 липня, у військовому автомобілі заживо згоріли двоє військових.