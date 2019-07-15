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ДТП під Києвом: зіткнення маршрутки і легкового авто забрало життя трьох осіб. Фото: kiev.informator.ua

ДТП під Києвом: зіткнення маршрутки і легковика забрало життя трьох осіб (ФОТО, ВІДЕО)

15 лип 2019, 10:42
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ДТП у Києві, яка сталася вранці у понеділок, 15 липня, забрала життя трьох людей, і близько 20 постраждали.

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Інцидент стався близько 5.50 на трасі Київ — Чоп у напрямку столиці, в районі Гурівщини. За попередніми даними, зіткнулися маршрутний мікроавтобус Volkswagen LT і легковий автомобіль Ford Mondeo, який рухався у попутному напрямку. Про це інформує прес-служба Національної поліції.

У результаті аварії на місці події загинули троє людей, що знаходились у салоні легкового автомобіля. Крім того, були госпіталізовані пасажири, які внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеня тяжкості. Як повідомляє кореспондент ТСН, постраждало ще майже 20 осіб.

ДТП під Києвом: зіткнення маршрутки і легкового авто забрало життя трьох осіб. Фото: прес-служба Нацполіції

ДТП під Києвом: зіткнення маршрутки і легкового авто забрало життя трьох осіб. Фото: прес-служба Нацполіції

За даними Нацполіції, на даний момент на місці аварії працюють співробітники Слідчого управління поліції Київської області, медики, рятувальники, а також ведеться розслідування слідчо-оперативною групою. Всі обставини і можливі причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що внаслідок масштабної ДТП у Київській області, яка відбулася 9 липня, у військовому автомобілі заживо згоріли двоє військових.

Джерело: Ракурс


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