ДТП под Киевом: столкновение маршрутки и легкового авто унесло жизни трех человек. Фото: kiev.informator.ua

https://racurs.ua/n124298-dtp-pod-kievom-stolknovenie-marshrutki-i-legkovogo-avto-uneslo-jizni-treh-chelovek-foto-video.html

Ракурс

ДТП в Киеве, которое произошло утром в понедельник, 15 июля, унесло жизни трех человек, и около 20 пострадали.

Loading...

Инцидент произошел около 5.50 на трассе Киев — Чоп в направлении столицы, в районе Гуровщины. По предварительным данным, столкнулись маршрутный микроавтобус Volkswagen LT и легковой автомобиль Ford Mondeo, который двигался в попутном направлении. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

В результате аварии на месте происшествия погибли трое человек, находящихся в салоне легкового автомобиля. Кроме того, были госпитализированы пассажиры, которые в следствие столкновения получили травмы различной степени тяжести. Как сообщает корреспондент ТСН, пострадало еще почти 20 человек.

По данным Нацполиции, в данный момент на месте аварии работают сотрудники Следственного управления полиции Киевской области, медики, спасатели, а также ведется расследование следственно-оперативной группой. Все обстоятельства и возможные причины ДТП устанавливаются.

Напомним, что вследствие масштабного ДТП в Киевской области, которое произошло 9 июля, в военном автомобиле заживо сгорели двое военных.