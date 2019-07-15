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Новая люстрация - это "мелкая месть за Приватбанк" и отвлекающий маневр - Порошенко. Фото: DW

Новая люстрация — это «мелкая месть за Приватбанк» и отвлекающий маневр — Порошенко

15 июл 2019, 10:46
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Массовая люстрация, которую предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект президента Владимира Зеленского, на самом деле является отвлекающим маневром, чтобы отвести внимание украинского общества от возвращения к власти соратников бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Так считает экс-президент и глава политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

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В деле с новой люстрации авторства Зеленского Порошенко видит исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Порошенко отметил, что не видит смысла подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически завершила работу, прекратив свои полномочия.

Кроме этого, Порошенко назвал «первыми ласточками» возвращение во власть бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, а также юриста олигарха Игоря Коломойского, а ныне руководителя Офиса президента Украины, Андрея Богдана. По словам Порошенко, это мелкая попытка отомстить за национализацию «ПриватБанка».

Ранее «Ракурс» сообщал, чтозаконопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно очистки власти», направленный на усиление люстрации, авторства президента Украины Владимира Зеленского уже зарегистрирован в Верховной Раде.


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