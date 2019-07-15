Вибори в Раду: Притула потролив Гриценка за агітаційний ролик, скріншот фільму "Джентельмени удачі"

https://racurs.ua/ua/n124301-shylyau-golovu-pered-nym-prytula-potrolyv-grycenka-za-agitaciynyy-rolyk.html

Ракурс

Кандидат у нардепи від партії «Голос», шоумен Сергій Притула потролив лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Причиною жартів Притули на адресу Гриценка став передвиборчий ролик, у якому екс-кандидат у президенти буцімто допомагає Володимиру Зеленському грати в шахи із Путіним.

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Я б цього року «Телетріумф» за найкумедніші ролики парламентської кампанії віддав Анатолію Гриценку. Це просто… (сміючись, закриває обличчя руками), — заявив Притула в інтерв’ю «Українській правді».

Його повеселив ролик, у якому «людина з рейтингом 2%" допомагає грати в шахи «юному, незрілому, недосвідченому з 73% підтримки Зеленському».

Я схиляю голову. Посил правильний. Але, блін, рєбята, як ви це реалізовуєте! — заявив Притула.

Шоумен-кандидат повідомив, що Анатолій Гриценко сильно розчарував його не тільки через цей ролик. Він вважає, що той слухає своїх політтехнологів і забуває про етику в політиці. Притула покритикував Гриценка через епізод із політичного шоу, коли той «зібрався з духом і сказав слово «хрєн» в ефірі».

Гриценку сказали «Ви — полковник, ви маєте бути жорсткий, ану покажіть». От він і видав: «Якщо ви там щось не тямите, то нє хрєн вам робити в парламенті». А я сиджу, угораю і думаю, а де ж ти такий крутий був у 2014 році, коли пацани десятками тисяч добровольцями записувалися?! Де ж ти був зі своїми медалями? Ти ж полковник! Де ти був, чувак? Отам треба було показати, який ти крутий, гримати кулаком по столі! — заявив Притула в інтерв’ю.

Він пошкодував, що не може ходити на ефіри перед виборами через перелом ноги, інакше обов’язково «політкоректність в кишеньку запхав і відповідав би людині по всій строгості закону». За його словами, Гриценко вперше у 2018 році поїхав в зону АТО пофоткатися перед виборами.