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Ракурс
Візит Зеленського до США: Пристайко повідомив дати поїздки, фото — Обозреватель

Київ планує візит Зеленського до США у липні-серпні

16 лип 2019, 13:27
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Офіс президента України планує візит глави держави до США у липні-серпні. Про те, що поїздка Володимира Зеленського відбудеться у цей період, сьогодні під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко.

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Пристайко запевнив, що візит до США відбудеться вже із затвердженими новим складом Верховної Ради міністром закордонних справ та затвердженим президентом новим послом України в США.

Заступник керівника Офісу президента також анонсував призначення сьогодні 12 іноземних послів України. Пристайко уточнив, що поїздка Зеленського відбудеться ще до його візиту у Варшаву на запрошення польського колеги Анджея Дуди.

Ми плануємо візит раніше, хоча Дональд Трамп приїде і до Варшави. США надіслали нам офіційне запрошення, наразі домовляємося про узгодження графіків, щоб здійснити візит у липні-серпні, — повідомив Пристайко.

Нагадаємо, що саме кандидатуру Пристайка Зеленський подав до Ради для затвердження на посаді міністра закордонних справ.

Джерело: Ракурс


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