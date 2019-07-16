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ВСУ уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря дрону. Фото: "53 ОМБр"

ВСУ уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря дрону (ВИДЕО)

16 июл 2019, 13:24
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Вооруженные силы Украины уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря использованию дрона для корректировки огня с воздуха.

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Видео огневого уничтожения командно-наблюдательных пунктов, небольших складов боеприпасов и окопов боевиков сегодня обнародовал в интернете волонтер Юрий Мисягин.

Корректировка с воздуха позволяет не тратить зря боеприпасы. Несколько минут и операция завершена, — отметил Мисягин на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что для этого волонтеры и поставляют дроны в армию, потому что без них не проходит ни одна подобная операция, и назвал дроны «глазами нашей армии в небе».

Также Мисягин уточнил, что в этот раз отличилась пехота 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Таким образом украинские военные отомстили за товарища, погибшего вчера в результате обстрела со стороны так называемой ДНР.

Напомним, что 15 июля в районе Авдеевки погиб старший солдат Дмитрий Лисовол.

ВСУ уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря дрону. Скриншот со страницы "92-ОМБр" в Facebook

Ранее «Ракурс» сообщал, чтоофицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обнародовал в сети видео новых попаданий по позициям боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: Ракурс


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