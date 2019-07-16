ВСУ уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря дрону. Фото: "53 ОМБр"

https://racurs.ua/n124351-vsu-unichtojili-pozicii-terroristov-vblizi-okkupirovannoy-gorlovki-blagodarya-dronu-video.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря использованию дрона для корректировки огня с воздуха.

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Видео огневого уничтожения командно-наблюдательных пунктов, небольших складов боеприпасов и окопов боевиков сегодня обнародовал в интернете волонтер Юрий Мисягин.

<p> Корректировка с воздуха позволяет не тратить зря боеприпасы. Несколько минут и операция завершена, — отметил Мисягин на своей странице в Facebook. </p><p> Он рассказал, что для этого волонтеры и поставляют дроны в армию, потому что без них не проходит ни одна подобная операция, и назвал дроны «глазами нашей армии в небе». </p><p> Также Мисягин уточнил, что в этот раз отличилась пехота 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Таким образом украинские военные отомстили за товарища, погибшего вчера в результате обстрела со стороны так называемой ДНР. </p><p> Напомним, что 15 июля в результате обстрела боевиков в районе Авдеевки погиб старший солдат Дмитрий Лисовол. </p><p> ВСУ уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря дрону. Скриншот со страницы «92-ОМБр» в Facebook </p><p> Ранее «Ракурс» сообщал, что офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обнародовал в сети видео новых попаданий по позициям боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил. <a href= "https://racurs.ua/n119686-novye-strayki-v-zone-oos-oficer-vsu-obnarodoval-video-popadaniy-po-poziciyam-boevikov.html">https://racurs.ua/n119686-novye-strayki-v-zone-oos-oficer-vsu-obnarodoval-video-popadaniy-po-poziciyam-boevikov.html?nocache</a></p><p> Читайте также: ВСУ сбили вражеский беспилотник, изучавший оборону и систему огня сил ООС (ФОТО) <a href= "https://racurs.ua/n119542-vsu-sbili-vrajeskiy-bespilotnik-izuchavshiy-oboronu-i-sistemu-ognya-sil-oos-foto.html">https://racurs.ua/n119542-vsu-sbili-vrajeskiy-bespilotnik-izuchavshiy-oboronu-i-sistemu-ognya-sil-oos-foto.html?nocache</a></p>

Корректировка с воздуха позволяет не тратить зря боеприпасы. Несколько минут и операция завершена, — отметил Мисягин на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что для этого волонтеры и поставляют дроны в армию, потому что без них не проходит ни одна подобная операция, и назвал дроны «глазами нашей армии в небе».

Также Мисягин уточнил, что в этот раз отличилась пехота 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Таким образом украинские военные отомстили за товарища, погибшего вчера в результате обстрела со стороны так называемой ДНР.

Напомним, что 15 июля в районе Авдеевки погиб старший солдат Дмитрий Лисовол.

Ранее «Ракурс» сообщал, чтоофицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обнародовал в сети видео новых попаданий по позициям боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил.