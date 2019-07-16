ВСУ уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря дрону (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124351-vsu-unichtojili-pozicii-terroristov-vblizi-okkupirovannoy-gorlovki-blagodarya-dronu-video.htmlРакурс
Вооруженные силы Украины уничтожили позиции террористов вблизи оккупированной Горловки благодаря использованию дрона для корректировки огня с воздуха.
Видео огневого уничтожения командно-наблюдательных пунктов, небольших складов боеприпасов и окопов боевиков сегодня обнародовал в интернете волонтер Юрий Мисягин.
Корректировка с воздуха позволяет не тратить зря боеприпасы. Несколько минут и операция завершена, — отметил Мисягин на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что для этого волонтеры и поставляют дроны в армию, потому что без них не проходит ни одна подобная операция, и назвал дроны «глазами нашей армии в небе».
Также Мисягин уточнил, что в этот раз отличилась пехота 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Таким образом украинские военные отомстили за товарища, погибшего вчера в результате обстрела со стороны так называемой ДНР.
Напомним, что 15 июля в районе Авдеевки погиб старший солдат Дмитрий Лисовол.
Ранее «Ракурс» сообщал, чтоофицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обнародовал в сети видео новых попаданий по позициям боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил.