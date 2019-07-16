Огромный водяной смерч засняли на Корсике. Фото: MediaRepost

https://racurs.ua/n124350-ogromnyy-vodyanoy-smerch-zasnyali-na-korsike-video.html

Ракурс

Редкое погодное явление 15 июля было отмечено очевидцами на французском острове Корсика.

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У побережья острова в Средиземном море пронесся огромный водяной смерч, который успели заснять на видео местные жители и отдыхающие. Природное явление попало в объективы камер в городе Бастия, расположенном в северо-восточной части острова. Как утверждают очевидцы, вихрь поднялся на высоту нескольких десятков метров. Сообщение об этом передает телеканал LCI.

Перед смерчем в Бастии прошли сильные дожди — за час всего выпало около 120 мм осадков. Кроме того, непогода оставила без электроснабжения приблизительно 3 тыс. домов в департаменте Верхняя Корсика.

В данный момент на Корсике действует предупреждение «оранжевого» уровня о непогоде. Несмотря на гигантские размеры смерча, стихия не нанесла существенных повреждений — информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, что ранее гигантский двойной смерч туристы наблюдали на одном из наиболее популярных курортов Таиланда.