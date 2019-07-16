Величезний водяний смерч зняли на Корсиці. Фото: MediaRepost

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Ракурс

Рідкісне погодне явище 15 липня було відзняте очевидцями на французькому острові Корсика.

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Біля узбережжя острова у Середземному морі пронісся величезний водяний смерч, який встигли зняти на відео місцеві жителі і відпочивальники. Природне явище потрапило до об'єктивів камер у місті Бастія, розташованому у північно-східній частині острова. Як стверджують очевидці, вихор піднявся на висоту декількох десятків метрів. Повідомлення про це передає телеканал LCI.

Перед смерчем у Бастії пройшли сильні дощі — за годину всього випало близько 120 мм опадів. Крім того, негода залишила без електропостачання приблизно 3 тис. будинків у департаменті Верхня Корсика.

На даний момент на Корсиці діє попередження «помаранчевого» рівня про негоду. Незважаючи на гігантські розміри смерчу, стихія не завдала істотних пошкоджень — інформації про руйнування і потерпілих не надходило.

Нагадаємо, що раніше гігантський подвійний смерч туристи спостерігали на одному з найбільш популярних курортів Таїланду.