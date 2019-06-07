Гігантський подвійний смерч навів жаху на туристів у Таїланді (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122886-gigantskyy-podviynyy-smerch-naviv-jahu-na-turystiv-u-tayilandi-video.htmlРакурс
Подвійний смерч виник на пляжі в провінції Крабі (Таїланд) прямо перед заходом сонця.
Два тонких стовпи смерчу йшли з навислих над берегом хмар. При цьому нижня частина смерчів не торкалася поверхні землі або води. За явищем спостерігали сотні туристів та місцевих мешканців. Відео торнадо з’явилося на сторінці Daily Mail в YouTube.
Я кілька хвилин просто незворушно стояв та дивився на смерч. Потім торнадо та хмари зникли, а небо забарвилося в сірий колір. Видовище було моторошне, стало досить страшно, — розповів виданню очевидець Тханонгсака Йонгпрадерма.
Як відомо, смерч або торнадо — це атмосферне явище, що є стрімким вихором із швидкістю вітру понад 33 м/с, який витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні води або землі. Смерчі бувають форми колони, конусу, келиха, бочки, мотузки, але найчастіше явище виглядає, як труба чи лійка.
Нагадаємо, у травні біля міжнародного аеропорту «Одеса» очевидець на відео зафіксував смерч. Вихор висотою близько 100 м виклали у соцмережу.