Смерч напугал туристов. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n122886-gigantskiy-dvoynoy-smerch-navel-ujas-na-turistov-v-tailande-video.html

Ракурс

Двойной смерч возник на пляже в провинции Краби (Таиланд) прямо перед заходом солнца.

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Два тонких столпа смерча шли из нависших над берегом облаков. При этом нижняя часть смерчей не касалась поверхности земли или воды. За явлением наблюдали сотни туристов и местных жителей. Видео торнадо появилось на странице Daily Mail в YouTube.

Я несколько минут просто невозмутимо стоял и смотрел на смерч. Затем торнадо и облака исчезли, а небо окрасилось в серый цвет. Зрелище было жуткое, стало довольно страшно, — рассказал изданию очевидец Тханонгсака Йонгпрадерма.

Как известно, смерч или торнадо — это атмосферное явление, что является стремительным вихрем со скоростью ветра более 33 м/с, который вытягивается от кучево-дождевого облака к поверхности воды или земли. Смерчи бывают формы колонны, конуса, бокала, бочки, веревки, но чаще всего явление выглядит, как труба или воронка.

Напомним, в мае возле международного аэропорта «Одесса» очевидец на видео зафиксировал смерч. Вихрь высотой около 100 м выложили в соцсеть.