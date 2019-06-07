Російську пропагандистку Симоньян госпіталізували: юрист запитував її про корупцію. Фото: Рідус

https://racurs.ua/ua/n122885-rosiysku-propagandystku-symonyan-gospitalizuvaly-uryst-zapytav-yiyi-pro-korupciu-video.html

Ракурс

Маргарита Симоньян, російська пропагандистка, потрапила до лікарні після того, як у неї запитали про корупцію мера Москви Сергія Собяніна. У головного редактора RT попросила коментар щодо розкрадання грошей Любов Соболь, юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

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Спроба поспілкуватися з пропагандисткою обернулася конфліктом у будівлі радіостанції «Ехо Москви». Відео події опубліковано в мережі.

Симоньян заявила, що Соболь чекала її біля ліфта, щоб допитати, назвавши це невдалим ходом передвиборчої кампанії юриста до міської думи Москви. Вона також додала, що зараз вагітна і їй не можна хвилюватися. У свою чергу юрист ФБК зазначила, що випадково побачила пропагандистку, коли остання йшла на ефір «Ехо Москви», і спробувала отримати її коментар, на що Симоньян відповіла грубощами.

Згодом у RT заявили, що Симоньян госпіталізували після конфлікту.

Нагадаємо, Симоньян брала інтерв’ю у Петрова та Бошірова, підозрюваних в отруєнні «Новачком» екс-агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії, яке отримало безліч глузливих реакцій у різних країнах світу й розійшлося на меми.