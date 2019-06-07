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Российскую пропагандистку Симоньян госпитализировали: юрист спрашивал ее о коррупции. Фото: Ридус

Российскую пропагандистку Симоньян госпитализировали: юрист спрашивал ее о коррупции (ВИДЕО)

7 июн 2019, 12:04
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Маргарита Симоньян, российская пропагандистка, попала в больницу после того, как у нее спросили о коррупции мэра Москвы Сергея Собянина. У главреда RT попросила комментарий по поводу разворовывания денег Любовь Соболь, юрист Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК).

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Попытка пообщаться с пропагандисткой обернулась конфликтом в здании радиостанции «Эхо Москвы». Видео произошедшего опубликовано в сети.

Симоньян заявила, что Соболь ждала ее у лифта, чтобы допросить, назвав это неудачным ходом предвыборной кампании юриста в городскую думу Москвы. Она также добавила, что сейчас беременна и ей нельзя волноваться. В свою очередь юрист ФБК отметила, что случайно увидела пропагандистку, когда последняя шла на эфир «Эхо Москвы», и попробовала получить ее комментарий, на что Симоньян ответила грубостями.

В последствии в RT заявили, что Симоньян госпитализировали после конфликта.

Напомним, Симоньян брала интервью у Петрова и Боширова, подозреваемых в отравлении «Новичком» экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, которое получило множество насмешливых реакций в разных странах мира и разошлось на мемы.

Источник: Ракурс


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