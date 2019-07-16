ЗСУ знищили позиції терористів біля окупованої Горлівки завдяки дрону. Фото: "53 ОМБр"

https://racurs.ua/ua/n124351-zsu-znyschyly-pozyciyi-terorystiv-bilya-okupovanoyi-gorlivky-zavdyaky-dronu-video.html

Ракурс

Збройні сили України знищили позиції терористів біля окупованої Горлівки завдяки використанню дрону для коригування вогню з повітря.

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Відео вогневого знищення командно-спостережних пунктів, невеликих складів боєприпасів та окопів бойовиків сьогодні оприлюднив в інтернеті волонтер Юрій Мисягін.

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Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин і операція завершена, — зауважив Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що для цього волонтери і поставляють дрони в армію, бо без них не проходить жодна подібна операція, і назвав дрони «очима нашої армії в небі».

Також Мисягін уточнив, що цього разу відзначилася піхота 53-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. В такий спосіб українські військові помстилися за товариша, загиблого вчора внаслідок обстрілу з боку так званої ДНР.

Нагадаємо, що 15 липня в районі Авдіївки загинув старший солдат Дмитро Лісовол.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан оприлюднив у мережі відео нових влучань по позиціях бойовиків у зоні проведення операції Об'єднаних сил.