Зеленський хоче прийняти в Україні Олімпійські ігри. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n124353-zelenskyy-hoche-pryynyaty-v-ukrayini-olimpiyski-igry.html

Ракурс

Прийняти Олімпійські ігри в Україні запропонував президент Володимир Зеленський. Голова держави зазначив, що необхідно розробити стратегічний план для розбудови спортивної інфраструктури та майбутньої можливості прийняти Олімпіаду.

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Відповідне завдання Зеленський поставив на зустрічі з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою в «Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа». Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський зазначив, що бажано за 3−4 роки все відбудувати та встати на чергу для прийнятті Олімпіади. Президент наголосив, що треба дати завдання членам команди, які займаються пошуком інвестицій, та бюджету для виділення грошей на необхідні об'єкти.

У свою чергу Бубка заявив, що найближчі ОІ, на які можна подати заявку на проведення, це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня — у 2032 році. Однак найреалістичнішим йому здалось проведення якихось з наступних Юнацьких Олімпійських ігор.

Як відомо, у 2010 році колишній президент-втікач Віктор Янукович пропонував подати заявку напроведення зимових Олімпійських ігор 2022 року в українських Карпатах.

Як раніше повідомлялося, Бубку звинуватили в отриманні хабарів під час голосування за обрання Ріо-де-Жанейро столицею літніх Олімпійських ігор 2016 року.