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Рішення у справі «скіфського золота» відкладено, суд просить нових доказів. Фото: "Телеканал 24"

Рішення у справі «скіфського золота» відкладено, суд просить нових доказів

16 лип 2019, 13:56
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Справа про «скіфське золото», рішення по якому повинен був винести апеляційний суд Амстердама, відкладено ще на деякий час.

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Згідно із тимчасовим рішенням суду, у обох сторін буде ще два місяці, щоб надати додаткові докази. Суд Амстердама продовжує і далі розглядати дану справу, остаточного рішення у якій можна буде очікувати через 6−9 місяців. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті суду.

Як наголошується у повідомленні, суд відкладає винесення рішення у справі для внесення більшої ясності слідством і вимагає від сторін додаткової інформації про «можливе право власності і можливе право оперативного управління». Таким чином, попереднє рішення окружного адміністративного суду столиці Нідерландів, датоване 14-м грудня 2016 року, ще не підтверджено.

До того, як суд винесе своє остаточне рішення, історична цінність і далі буде перебувати серед експонатів Музею Алларда Пірсона у Нідерландах.

Нагадаємо, що справа про «скіфське золото» почалася ще з 2014 року, коли історичні цінності з п’яти музеїв України були представлені в Амстердамі. Після анексії Криму його окупаційна влада зажадала повернути експонати їй, але противником цього виступив Київ, так як «скіфське золото» являє собою власність Музейного фонду України.

У грудні 2016 року Окружним судом Нідерландів було визнано незаконність перебування експонатів у музеї Амстердама, але у кінці березня 2017 року кримськими музеями була подана апеляція із вимогою повернути історичну цінність на територію окупованого півострова.


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