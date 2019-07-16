У Зеленського пропонують зменшити кількість міністерств. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n124355-u-zelenskogo-proponuut-zmenshyty-kilkist-ministerstv-video.html

Ракурс

Кількість міністерств планують якнайбільше скоротити. Після позачергових парламентських виборів президент України Володимир Зеленський планує провести реформування Кабінету міністрів.

Loading...

Формат нового Кабінету міністрів буде залежати від результатів коаліційний домовленостей, адже перед реформуванням мають пройти переговори з партнерами. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу в рамках форуму «Встановлення справедливості — порядок денний для майбутнього парламенту».

Зазначимо, що раніше радник Зеленського та кандидат у нардепи від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що Зеленський планує ліквідувати Міністерство інформаційної політики, а також об'єднати Нацраду з питань ТБ і радіомовлення та Державний комітет ТБ і радіомовлення.

Згідно з задумом, регулятор на орган виконавчої влади об'єднають шляхом внесення змін до Конституції. При цьому Нацрада має залишитись конституційним органом.

Такі зміни мають на меті збільшення господарських функцій Держкомтелерадіо, а також зміцнення незалежності регулятора як фінансово, так і особовим складом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на 18 липня Офіс президента планує ініціювати скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення антикорупційних ініціатив.