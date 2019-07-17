Роман Труба, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n124398-gbr-izyalo-vse-11-tys-bronejiletov-iz-brakovannoy-partii-zakuplennoy-v-2019-godu-truba-video.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) изъяло все 11 тыс. бронежилетов из бракованной партии.

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил глава ведомства Роман Труба.

Чиновник подчеркнул, что речь идет только о конкретной партии, которая была закуплена в 2019 году.

Труба отметил, что эти бронежилеты были конфискованы благодаря усилиям сотрудников полиции, которые в течение года проводили оперативно технические мероприятия, и следователем ГБР, расследовавшим уголовное производство в отношении действий должностных лиц Минобороны, в результате которых было закуплено имущество, не соответствует техническим требованиям.

По словам Трубы, речь идет о высших должностных лиц Министерства обороны Украины.

Я не знаю мотивы тех людей, которые понимали, что они закупают недоброкачественную бракованную продукцию. Возможно они намеревались оставить эти бронежилеты на складах Министерства обороны Украины. А возможно, они планировали, чтобы эти бронежилеты будут отданы украинским военным, — отметил Труба.

Я достоверно знаю, что именно эти бронежилеты были закуплены, что не было проведено полной проверки, которую имели возможность провести должностные лица Министерства обороны Украины, и я достоверно знаю, что именно эти лица четко понимали, что бронежилеты закупаются некачественные и те, которые не соответствуют техническим требованиям, — добавил глава ГБР.

По его словам, после изъятия бронежилетов был проведен следственный эксперимент с привлечением специалистов отдела исследований Государственного научно-исследовательского института МВД Украины. Также были назначены две экспертизы — баллистическая и химическая, чтобы установить качественный состав бронежилетов, и комплексная судебно-товароведческая и экономическая экспертиза, чтобы установить, какая сумма ущерба была нанесена государству в результате закупки бракованных бронежилетов.

Напомним, в конце июня в ГБР сообщили о проведении 40 обысков по местам жительства должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур, а также в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства по закупке для нужд ВСУ имущества по завышенным ценам.