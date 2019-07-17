Кадри Зеленського: президент наказав піти у відставку тимчасовому голові Миколаївщини, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n124400-novyy-roznos-zelenskogo-prezydent-nakazav-pity-u-vidstavku-tymchasovomu-golovi-mykolayivschyny.html

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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Миколаєва запропонував в. о. голови Миколаївської ОДА В’ячеславу Боню написати заяву на звільнення. Це сталося під час візиту глави держави до Миколаївського міжнародного аеропорту.

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Зеленський спілкувався із гендиректором аеропорту Федором Барною. Той поскаржився на нестачу диспетчерів, через що летовище не може розпочати регулярні авіаперевезення, а здійснює тільки чартерні.

У цей момент журналісти та активісти звернули увагу Зеленського на необхідність проведення розслідування щодо використання коштів на ремонт аеропорту. Вони також згадали у цьому сенсі «криміналітет, рейдерські захоплення і корупцію». Приватний підприємець поскаржився, що через відсутність підпису Боня він не може отримати землеволодіння.

Ви робите такий вираз обличчя, наче ви ні до чого і перший раз прийшли. Чому ви до людей ставитесь, як до скотів? Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом. Це нормально? Чиновники поводяться, як бандити, — звернувся президент.

Після цього з натовпу Боню нагадали, що він заявляв про небажання співпраці із Зеленським.

Так для чого ви тоді працюєте? Пишіть заяву. Все, «порішали», — заявив президент.

Бонь запевнив, що звільниться вже сьогодні, а Зеленський повідомив, що нині шукають кандидатуру на посаду голови Миколаївської ОДА і закликав активістів долучитися до цього процесу.

Сьогодні Зеленський перебуває у Миколаївській області. Він ознайомиться зі станом інфраструктури і відвідає Миколаївський суднобудівний завод.

Нагадаємо, що це не перший публічний конфлікт глави держави із чиновниками. Минулої суботи президент в Одесі змусив звільнитися в.о. керівника Фіскальної служби Власова. Під час візиту до Дніпра Зеленський «вибив» із мера міста Філатова обіцянку піти у відставку, якщо він не відкриє до 14 вересня новий міст. А у Борисполі президент вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради, звинувативши його у розбоях.