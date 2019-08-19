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Водка и женское белье в салоне: в центре Киева из «Мерседеса» вытаскивали уснувшего за рулем водителя, фото — Киев оперативный

Водка и женское белье в салоне: в центре Киева из «Мерседеса» вытаскивали уснувшего за рулем водителя (ФОТО, ВИДЕО)

19 авг 2019, 20:08
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В центре Киева из кроссовера Mersedes (Мерседес) вытаскивали водителя, который уснул за рулём. Происшествие произошло в полдень 19 августа в центре столицы — возле офиса Национального банка Украины.

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Как сообщает «Киев оперативный», водитель «отключился» во время движения машины. Внутри салона заметили открытую бутылку водки «Абсолют», а на зеркале — предметы женского белья.

Водка и женское белье в салоне: в центре Киева из «Мерседеса» вытаскивали водителя, который уснул за рулем, фото — Киев оперативный

Полиция, приехавшая к автомобилю, который перегородил движение на одной из улиц вблизи НБУ, попыталась разбить боковое стекло «Мерседеса». Но после трех ударов металлической палкой стекло не поддалось.

Впоследствии стекло удалось все же разбить, водителя вытащили и отвезли в больницу.

Водка и женское белье в салоне: в центре Киева из «Мерседеса» вытаскивали уснувшего за рулем водителя, фото — Киев оперативный

Водка и женское белье в салоне: в центре Киева из «Мерседеса» вытаскивали уснувшего за рулем водителя, фото — Киев оперативный

Источник: Ракурс


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