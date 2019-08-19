Водка и женское белье в салоне: в центре Киева из «Мерседеса» вытаскивали уснувшего за рулем водителя, фото — Киев оперативный

https://racurs.ua/n125721-vodka-i-jenskoe-bele-v-salone-v-centre-kieva-iz-mersedesa-vytaskivali-usnuvshego-za-rulem.html

Ракурс

В центре Киева из кроссовера Mersedes (Мерседес) вытаскивали водителя, который уснул за рулём. Происшествие произошло в полдень 19 августа в центре столицы — возле офиса Национального банка Украины.

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Как сообщает «Киев оперативный», водитель «отключился» во время движения машины. Внутри салона заметили открытую бутылку водки «Абсолют», а на зеркале — предметы женского белья.

Полиция, приехавшая к автомобилю, который перегородил движение на одной из улиц вблизи НБУ, попыталась разбить боковое стекло «Мерседеса». Но после трех ударов металлической палкой стекло не поддалось.

Впоследствии стекло удалось все же разбить, водителя вытащили и отвезли в больницу.