Новости Одессы: партия Медведчука оплатила залог фигурантам "дела 2 мая", фото — Думская

https://racurs.ua/n125720-partiya-medvedchuka-oplatila-zalog-figurantam-dela-2-maya.html

Ракурс

Антимайдановцы Сергей Долженков (Капитан Какао) и гражданин России Евгений Мефедово вышли на свободу из СИЗО после внесения залога. Деньги для фигурантов «дела 2 мая» о событиях в Одессе в 2014 году собрала пророссийская партия «Оппозиционный блок — За жизнь».

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Об этом сегодня сообщил адвокат Валентин Рыбин в Фейсбук. Способствовал сбору 153,7 тыс. грн за каждого из фигурантов нардеп Николай Скорик, сообщает «Думская».

Непостижимая в течение долгих и мучительных пяти с лишним лет свобода! Поздравляем, садимся в машину и мчимся домой! — написал адвокат.

Долженков и Мефедов являются главными фигурантами «дела 2 мая». Их обвиняют в публичных призывах к свержению конституционного строя в мае 2014 года, когда несколько человек, которые приехали в Николаев из Одессы, возложили цветы к памятнику участникам освобождения города от нацистов.

На прошлой неделе суд в Николаеве изменил меру пресечения для Долженкова и Мефедова и позволил им выйти из СИЗО после внесения залога.

Суд продлил одновременно их арест до 12 октября. Долженкова и Мефедова задержали в мае 2014 года в качестве фигурантов дела об организации массовых беспорядков 2 мая в Одессе. В 2017 году Ильичевский городской суд их оправдал, однако СБУ обвинила обоих в причастности к событиям 28 марта 2014 года в Николаеве. Тогда организация «Одесская дружына», членами которой были Долженков и Мефедов, приехала в город и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги РФ и георгиевские ленты, раздавались пророссийские лозунги.