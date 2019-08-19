Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новости Одессы: партия Медведчука оплатила залог фигурантам "дела 2 мая", фото — Думская

Партия Медведчука оплатила залог фигурантам «дела 2 мая»

19 авг 2019, 19:33
999

Антимайдановцы Сергей Долженков (Капитан Какао) и гражданин России Евгений Мефедово вышли на свободу из СИЗО после внесения залога. Деньги для фигурантов «дела 2 мая» о событиях в Одессе в 2014 году собрала пророссийская партия «Оппозиционный блок — За жизнь».

Loading...

Об этом сегодня сообщил адвокат Валентин Рыбин в Фейсбук. Способствовал сбору 153,7 тыс. грн за каждого из фигурантов нардеп Николай Скорик, сообщает «Думская».

Непостижимая в течение долгих и мучительных пяти с лишним лет свобода! Поздравляем, садимся в машину и мчимся домой! — написал адвокат.

Долженков и Мефедов являются главными фигурантами «дела 2 мая». Их обвиняют в публичных призывах к свержению конституционного строя в мае 2014 года, когда несколько человек, которые приехали в Николаев из Одессы, возложили цветы к памятнику участникам освобождения города от нацистов.

На прошлой неделе суд в Николаеве изменил меру пресечения для Долженкова и Мефедова и позволил им выйти из СИЗО после внесения залога.

Суд продлил одновременно их арест до 12 октября. Долженкова и Мефедова задержали в мае 2014 года в качестве фигурантов дела об организации массовых беспорядков 2 мая в Одессе. В 2017 году Ильичевский городской суд их оправдал, однако СБУ обвинила обоих в причастности к событиям 28 марта 2014 года в Николаеве. Тогда организация «Одесская дружына», членами которой были Долженков и Мефедов, приехала в город и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги РФ и георгиевские ленты, раздавались пророссийские лозунги.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

На совещании у Зеленского решают, что делать с энергорынком и как готовиться к зиме (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Офисе президента состоялось совещание с участием Зеленского о новой модели энергорынка и подготовке к осенне-зимнему периоду. По результатам совещания представитель президента в Кабмине Андрей Герус вышел к журналистам на брифинг

Новости Украины
19:06
Новости партнеров
Загрузка...