Суд разрешил фигурантам дела 2 мая в Одессе выйти под залог

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Ракурс

В Николаеве суд назначил залог участникам трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

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Пророссийскому сепаратисту Сергею Долженкову (Капитан Какао) и гражданину Российской Федерации Евгению Мефьодову суд продлил арест до 12 октября. При этом каждому подозреваемому назначен залог в размере 153 тыс. 680 грн. Ранее подозреваемые находились в следственном изоляторе и не имели возможности выйти под залог. Об этом 16 августа сообщает «Думская».

Как известно, Сергей Долженков и Евгений Мефьодов были задержаны в мае 2014 года в качестве фигурантов делу об организации массовых беспорядков 2 мая в Одессе. В 2017 году Ильичевский городской суд их оправдал, однако Служба безопасности Украины обвинила обоих в причастности к событиям 28 марта 2014 года в Николаеве.

Тогда организация «Одесская дружына», членами которой являются Сергей Долженков и Евгений Мефедов, приехала в город и провели акцию, во время которой демонстрировались флаги РФ и георгиевские ленты, звучали пророссийские лозунги.

Напомним, в мае в связи с трагическими событиями в Одессе 2 мая 2014 года было сообщено о подозрении четырем бывшим руководителям Министерства внутренних дел.