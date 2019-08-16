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Суд дозволив фігурантам справи 2 травня в Одесі вийти під заставу

Події 2 травня в Одесі: суд дозволив фігурантам справи вийти під заставу (ФОТО)

16 сер 2019, 15:53
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У Миколаєві суд призначив заставу учасникам трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі.

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Проросійському сепаратисту Сергію Долженкову (Капітан Какао) та громадянину Російської Федерації Євгену Мефьодову суд продовжив арешт до 12 жовтня. При цьому кожному підозрюваному призначено заставу в розмірі 153 тис. 680 грн. Раніше підозрювані перебували в слідчому ізоляторі та не мали змоги вийти під заставу. Про це 16 серпня повідомляє «Думська».

Як відомо, Сергій Долженков і Євген Мефьодов були затримані в травні 2014 року в якості фігурантів справі про організацію масових заворушень 2 травня в Одесі. У 2017 році Іллічівський міський суд їх виправдав, однак Служба безпеки України звинуватила обох у причетності до подій 28 березня 2014 року в Миколаєві.

Тоді організація «Одеська дружина», членами якої є Сергій Долженков та Євген Мефьодов, приїхала в місто та провели акцію, під час якої демонструвалися прапори РФ та георгіївські стрічки й лунали проросійські гасла.

Суд дозволив фігурантам справи 2 травня в Одесі вийти під заставу. Фото: Думська

Суд дозволив фігурантам справи 2 травня в Одесі вийти під заставу. Фото: Думська

Нагадаємо, в травні у зв’язку з трагічними подіями в Одесі 2 травня 2014 року було повідомлено про підозру чотирьом колишнім керівникам Міністерства внутрішніх справ.


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