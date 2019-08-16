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Ракурс
Віталій Олешко (Сармат), фото: «Вікіпедія»

Вбивство Сармата: ДБР відкрило справу щодо поліцейських, котрі могли знати про підготовку злочину

16 сер 2019, 15:36
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Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо поліцейських, котрі, ймовірно, знали про підготовку резонансного вбивства ветерана АТО та громадського активіста Віталія Олешка (позивний Сармат), проте приховали цей факт і не попередили його.

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Про це заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що відповідне провадження зареєстроване за фактом зловживання службовим становищем та приховування особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 364 та ст. 396 Кримінального кодексу). За словами Варченко, під час досудового розслідування слідчі з’ясовуватимуть, чи дійсно ці правоохоронці знали про підготовку злочину.

Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців, — зазначає Варченко.

Вбивство Олешка сталося 31 липня 2018 року біля будинку-готелю в Бердянську. Його вбили пострілом з рушниці у спину на очах у дружини та товариша. Наразі правоохоронці підозрюють у причетності до вчинення цього злочину сімох осіб. Вважається, що четверо з них були виконавцями злочину, решта — організаторами. На думку слідства, один із виконавців — колишній боєць батальйону «Торнадо» Артем Матюшин.

Слухання по суті справи щодо вбивства Олешка Бердянський районний міський суд призначив на 27 серпня.

Нагадаємо, обвинувальний акт щодо ймовірних організаторів та виконавців убивства Олешка до суду правоохоронці передали наприкінці липня.

Джерело: Ракурс


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