Віталій Олешко, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n124870-spravu-pro-vbyvstvo-sarmata-peredaly-do-sudu.html

Ракурс

До суду скеровано обвинувальний акт щодо ймовірних організаторів та виконавців вбивства ветерана АТО та громадського активіста Віталія Олешка (позивний Сармат).

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Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на очільника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна.

За словами Аброськіна, перше засідання у цій справі відбудеться 29 серпня у Бердянському районному суді. Цей суд, зокрема, вирішуватиме питання щодо продовження термінів тримання під вартою фігурантів злочину.

Наразі серед підозрюваних семеро осіб. Михайла Сігіда, Євгена Бродського, Віктора Власюка правоохоронці вважають ймовірними організаторами злочину. Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака та Максим Владимиринков на думку слідства є ймовірними виконавцями.

Цю справу навесні 2019 року об'єднали зі справою про розбійний напад на родину Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ній підозрюваними є четверо осіб з так званої групи вже згаданого Власюка — Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов та Сергій Смірнов.

На думку слідства, ці дві справи пов’язані між собою.

Нагадаємо, вбивство Сармата сталося 31 липня 2018 року в Бердянську. Йому вистрелили в спину з рушниці. Олешко помер на місці інциденту.