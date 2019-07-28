Старіння шкіри неминуче

https://racurs.ua/ua/n124869-proyavy-starinnya-shkiry-zalejat-vid-etnichnoyi-prynalejnosti-ucheni.html

Ракурс

Оскільки люди тепер живуть довше, їхня шкіра не тільки хронологічно чи біологічно старіє, але й зазнає впливу факторів навколишнього середовища, таких як сонячне світло, котрі можуть спричинити вікові ушкодження шкіри.

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Однак у цьому процесі спостерігаються певні відмінності, котрі залежать від етнічного походження людей. Такого висновку дійшли вчені з Медичного центру Бостона, проаналізувавши понад 40 наукових праць з питань старіння шкіри, опублікованих в період між 1970 та 2018 роками, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідники встановили, що всі типи шкіри виявляють ознаки пошкодження від впливу ультрафіолетових сонячних променів, які включають знебарвлення шкіри, втрату колагену та/або рак шкіри.

Виявилося, що через відмінності у фібробластах (клітинах, що сприяють загоєнню ран та вироблення колагену) шкіра афро-американських пацієнтів є товстішою, ніж у вихідців з Європи, в результаті чого зморшки з’являються на кілька років пізніше. Люди європеоїдної раси (чиї предки до епохи Великих географічних відкриттів жили в Європі, західній Азії, північній Африці й Індостані) частіше мають тоншу шкіру і зазнають зморшок, втрати еластичності шкіри та зменшення об'єму губ.

Люди східноазіатського походження мають більшу ймовірність зазнати гіперпігментації (появи плям на шкірі), але в них зморшки не утворюються на початку старіння. У латиноамериканців на початку старіння також спостерігається менша кількість зморшок.

Старіння неминуче. Кожна людина матиме унікальний досвід із тим, як змінюється її шкіра з віком, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені створили біопринтер, який друкує шкіру на рані.