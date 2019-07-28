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Старение кожи неизбежно

Проявления старения кожи зависят от этнической принадлежности — ученые

28 июл 2019, 20:59
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Поскольку люди теперь живут дольше, их кожа не только хронологически или биологически стареет, но и испытывает влияние факторов окружающей среды, таких как солнечный свет, которые могут повлечь возрастные повреждения кожи.

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Однако в этом процессе наблюдаются определенные различия, которые зависят от этнического происхождения людей. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Бостона, проанализировав более 40 научных работ по вопросам старения кожи, опубликованных в период между 1970 и 2018 годами, сообщает издание EurekAlert.

Исследователи установили, что все типы кожи обнаруживают признаки повреждения от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей, которые включают обесцвечивание кожи, потерю коллагена и/или рак кожи.

Оказалось, что из-за различий в фибробластах (клетках, способствующих заживлению ран и выработке коллагена) кожа афро-американских пациентов толще, чем у выходцев из Европы, в результате чего морщины появляются на несколько лет позже. Люди европеоидной расы (чьи предки до эпохи Великих географических открытий жили в Европе, Западной Азии, Северной Африке и Индостане) чаще имеют тонкую кожу и сталкиваются с морщинами, потерей эластичности кожи и уменьшением объема губ.

Люди восточноазиатского происхождения имеют большую вероятность столкнуться с гиперпигментацией (появления пятен на коже), но у них морщины не образуются в начале старения. У латиноамериканцев в начале старения также наблюдается меньшее количество морщин.

Старение неизбежно. Каждый человек будет иметь уникальный опыт с тем, как меняется его кожа с возрастом, — отмечают исследователи.

Напомним, недавно американские ученые создали биопринтер, который печатает кожу на ране.


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