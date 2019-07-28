Митинг в Москве: один из задержанных перерезал вены, Навального госпитализировали с приступом аллергии

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Во время митинга в Москве, фото: «Вечерний Бобруйск»
Митинг в Москве: один из задержанных перерезал вены, Навального госпитализировали с приступом аллергииhttps://racurs.ua/n124868-miting-v-moskve-odin-iz-zaderjannyh-pererezal-veny-navalnogo-gospitalizirovali-s-pristupom.htmlРакурс
Один из задержанных во время вчерашнего митинга в Москве — Никита Зайцев, в знак протеста перерезал себе вены находясь в полицейском участке.
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Зайцева называют пресс-секретарем объединения «Ассоциация народного сопротивления», сообщает издание Meduza.io.
Отмечается, что Зайцева доставили в Тверское отделение полиции, где составили на него протокол о нарушении правил проведения митингов.
Российские полицейские заявляют, что его впоследствии отпустили.
Однако, по информации издания «ОВД-Инфо», Зайцева на самом деле госпитализировали с признаками попытки совершения самоубийства в одно из московских медучреждений.
Кроме того, сегодня также госпитализировали известного российского оппозиционера Алексея Навального, которого 24 июля приговорили к 30 дням админареста за нарушение правил организации публичного мероприятия из-за его призывов в Фейсбуке принять участие в митинге 27 июля. Навального доставили из московского спецприемника № 1, где он находился, в московскую клиническую больницу № 64.
В возглавляемой Навальным некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» сообщили, что у политика «острая аллергическая реакция», а именно — сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции пока не известен.
Соратники Навального отмечают, что за всю жизнь у него ни на что не было такой сильной аллергии. В камере вместе с политиком находились еще пять человек, у них такие симптомы не наблюдаются.
Напомним, во время вчерашнего митинга в Москве задержали почти 1,4 тыс. демонстрантов, их били, долгое время не давали попить воды, не кормили. Кроме того, у некоторых из задержанных исчезли вещи и деньги.
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