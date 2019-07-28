Задержание в Москве. Фото: Новая газета

https://racurs.ua/n124849-miting-v-moskve-chislo-zaderjannyh-vozroslo-do-pochti-1-tys-400-demonstrantov-ludey-bili.html

Ракурс

В Москве по состоянию на 5.00, 28 июля, силовики задержали 1 тыс. 373 демонстранта, проводивших митинг под зданием мэрии с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в городской совет.

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Среди задержанных — 42 несовершеннолетних и 18 сотрудников СМИ. Силовики во время разгона демонстрантов избили 77 человек. От жестоких действий полиции пострадали 10 журналистов. Об этом сегодня сообщает ресурс «ОВД-Инфо».

Задержанных активистов доставили в 70 отделов полиции. Как минимум 152 человека там ночевали. Митингующие признаются, что им долго не давали попить воды, не кормили. Демонстранты длительное время находились в автозаках, в услугах адвокатов им отказали. Также запрещалось брать лекарства в камеры.

Напомним, многие из задержанных сообщали, что полицейские били их в автозаках. Также силовики задерживали несовершеннолетних. Так, в один из участков доставили четырех подростков, которых впоследствии отпустили. Правда, задержанным российские полицейские не вернули некоторые вещи и деньги.