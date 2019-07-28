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Сенатор Рэнд Пол. Фото: Голос Америки

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» — The Daily Beast

28 июл 2019, 08:50
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Введение санкций против проекта «Северный поток-2» заблокировал американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

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Американские СМИ со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа пишут, что Рэнд Пол отложил рассмотрение проекта закона и разослал остальным сенаторам письмо, в котором рассказал о своих опасениях. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на издание The Daily Beast.

Политик написал, что в документе не указаны организации, против которых могут быть введены санкции. Пол выразил опасения, что сенаторам придется голосовать «вслепую и без четкого представления». Сенатор переживает, что ограничительные меры могут коснуться европейских компаний и банков.

The Daily Beast пишет, что Рэнд Пол — друг американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, 26 июня Конгресс США согласовал санкции против «Северного потока-2». Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского парламента единогласно поддержал санкционный законопроект.

Источник: Ракурс


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