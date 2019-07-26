«Северный поток-2» пытается отменить новые газовые правила через суд ЕС. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n124806-severnyy-potok-2-pytaetsya-otmenit-novye-gazovye-pravila-cherez-sud-es.html

Ракурс

«Северный поток-2» подала в суд Евросоюза в Люксембурге иск с просьбой отменить поправки к Газовой директиве, которая входит в Третий энергопакет ЕС.

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В компании заявили, что указанные поправки были разработаны и приняты с целью создания вредных и неблагоприятных условий для реализации проекта. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика газопровода в Швейцарии.

Также в компании отметили, что поправки являются дискриминацией отдельного коммерческого проекта. Исполнительный директор «Северного потока-2» Маттиас Варниг подчеркнул, что такие меры подрывают способность привлечения инвестиций на внутренний рынок ЕС.

Компания также оставила за собой право на продолжение арбитражного разбирательства в рамках договора к Энергетической хартии.

Отметим, что согласно Газовой директиве, которая касается трубопроводов из третьих стран, транспортировка и добыча газа не может находиться под контролем одной компании. Таким образом, российский «Газпром» должен отказаться от права собственности на трубопровод на территории ЕС и включить третью сторону.

Эти условия Газовой директивы могут привести к значительным экономическим последствиям для «Северного потока», ведь конкурентные тарифы будет устанавливать немецкий регулятор.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за ремонта «Северного потока» объем транзита через украинский газопровод значительно увеличился.