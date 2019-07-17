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Ремонт «Северного потока»: через украинскую ГТС увеличили поток транзита в ЕС на 25%. Фото: Facebook

Ремонт «Северного потока»: через украинскую ГТС увеличили поток транзита в ЕС на 25%

17 июл 2019, 15:56
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Российский «Северный поток» закрыли на ремонт на две недели. Обе нитки газопровода не будут работать до конца июля.

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В результате объем транзита газа в Европейский союз через украинскую газотранспортную систему увеличился на 25% (60 млн куб. м/сутки). В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что обходные маршруты не имеют необходимой мощности и гибкости, которыми обладает украинская ГТС. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

В «Нафтогазе» отметили, что эта ситуация может стать поводом взвесить надежность уже существующей украинской инфраструктуры и разумность инвестиций в сложный и дорогой в ремонте «Северный поток». На сегодня, заявка на транзит составляет 300,2 млн куб. м/сутки, что загружает словацкое направление на 99%.

Украина также имеет свободные мощности для дополнительной перекачки газа в ЕС в размере объема «Северного потока-2» и условного «Северного потока-3» вместе взятых.

Одним из весомых преимуществ украинской ГТС является четкая разветвленность, которая позволяет перекрывать и ремонтировать определенные участки без остановки всего транзита.

Как ранее сообщалось, суд Великобритании «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрома» в рамках иска «Нафтогаза».

Источник: Ракурс


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