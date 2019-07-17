Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля, фото: «Конкурент»

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Ракурс

На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, шансы преодолеть пятипроцентный проходной барьер имеют семь партий.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

При расчетной явке в день голосования 47−49% партию «Слуга народа» готовы поддержать 42,5% из тех респондентов, кто намерен принять участие в голосовании и определился со своим выбором.

Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы поддержать 15,1% опрошенных, «Европейскую солидарность» — 8,1%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 7,6%.

Погрешность выборки составляет 1,8%. В связи с этим в Раду имеют шансы попасть партии «Голос» и «Гражданская позиция», которых поддерживают по 4,8% опрошенных, а также «Сила и честь», за которую готовы проголосовать 4,6% респондентов.

Опрос проводился в период с 3 по 10 июля во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий, в нем приняли участие 3 тыс. 22 человека.

Напомним, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных местных выборов.