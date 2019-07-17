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Ракурс
Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня, фото: «Конкурент»

Позачергові вибори: сім партій мають шанси потрапити до Ради — опитування

17 лип 2019, 15:24
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На позачергових виборах до Верховної Ради, котрі відбудуться 21 липня, шанси подолати п’ятивідсотковий прохідний бар'єр мають сім партій.

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Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

При розрахунковій явці в день голосування 47−49% партію «Слуга народу» готові підтримати 42,5% з тих респондентів, хто має намір взяти участь у голосуванні й визначився зі своїм вибором.

Партію «Опозиційна платформа — За життя» готові підтримати 15,1% опитаних, «Європейську солідарність» — 8,1%, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 7,6%.

Похибка вибірки становить 1,8%. У зв’язку з цим до Ради мають шанси потрапити партії «Голос» та «Громадянська позиція», яких підтримують по 4,8% опитаних, а також «Сила та честь», за яку готові проголосувати 4,6% респондентів.

Опитування здійснювалося в період з 3 по 10 липня в усіх регіонах України, крім окупованих територій, у ньому взяли участь 3 тис. 22 особи.

Нагадаємо, в Офісі президента України Володимира Зеленського розглядають можливість проведення дострокових місцевих виборів.


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Позачергові вибори: сім партій мають шанси потрапити до Ради — опитування

Сім політсил мають шанси потрапити до Верховної Ради нового скликання. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка

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