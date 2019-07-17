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Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня, фото: «Конкурент»
Позачергові вибори: сім партій мають шанси потрапити до Ради — опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n124404-pozachergovi-vybory-sim-partiy-maut-shansy-potrapyty-do-rady-opytuvannya.htmlРакурс
На позачергових виборах до Верховної Ради, котрі відбудуться 21 липня, шанси подолати п’ятивідсотковий прохідний бар'єр мають сім партій.
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Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
При розрахунковій явці в день голосування 47−49% партію «Слуга народу» готові підтримати 42,5% з тих респондентів, хто має намір взяти участь у голосуванні й визначився зі своїм вибором.
Партію «Опозиційна платформа — За життя» готові підтримати 15,1% опитаних, «Європейську солідарність» — 8,1%, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 7,6%.
Похибка вибірки становить 1,8%. У зв’язку з цим до Ради мають шанси потрапити партії «Голос» та «Громадянська позиція», яких підтримують по 4,8% опитаних, а також «Сила та честь», за яку готові проголосувати 4,6% респондентів.
Опитування здійснювалося в період з 3 по 10 липня в усіх регіонах України, крім окупованих територій, у ньому взяли участь 3 тис. 22 особи.
Нагадаємо, в Офісі президента України Володимира Зеленського розглядають можливість проведення дострокових місцевих виборів.
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