Катастрофа MH17: головний прокурор Нідерландів обурений тим, що бойовик Гіркін досі на волі

Ігор Гіркін, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n124403-katastrofa-mh17-golovnyy-prokuror-niderlandiv-oburenyy-tym-scho-boyovyk-girkin-dosi-na-voli.html

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Головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке «роздратований» тим фактом, що один із головних підозрюваних у катастрофі малазійського «Боїнга» авіарейсу MH17, яка сталася п’ять років тому в небі над Донбасом, російський бойовик Ігор Гіркін («Стрєлков») досі перебуває на волі й вільно пересувається Москвою.

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Про це він заявив у вівторок під час зустрічі з родичами загиблих пасажів малазійського «Боїнга», повідомляє голландська газета NRC.

Це погано. Я розчарований. Звичайно, ви б хотіли, щоб така людина перебувала під вартою, — зазначив Вестербеке.

Він також наголосив, що наразі не може продемонструвати всіх наявних доказів причетності Росії до катастрофи MH17.

Ми будемо робити це тільки в суді, — наголосив прокурор і додав, що з цієї причини наразі не може відповісти на заяви російського президента Володимира Путіна, про те, що відповідних доказів нібито немає.

Судові засідання у справі MH17 розпочнуться у березні 2020 року.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував регулярний рейс з Амстердама (Нідерланди) до столиці Малайзії міста Куала-Лумпур, 17 липня 2014 року був збитий ракетою зенітного комплексу «Бук», випущеною з установки, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області. Інцидент стався поблизу міста Торез. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

Нагадаємо, Путін нещодавно заявив, що Росія не визнає результатів міжнародного розслідування катастрофи MH17.