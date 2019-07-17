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Річниця катастрофи МН17: сім'ї загиблих вимагають визнати провину Росії. Фото: Getty Images

Річниця катастрофи МН17: сім’ї загиблих вимагають визнати провину Росії (ФОТО)

17 лип 2019, 14:33
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Катастрофі МН17 17 липня 2019 року минає 5 років. Саме у цей день малайзійський Boeing 777, який прямував рейсом MH17 із Амстердама до Куала-Лумпуру, впав під Донецьком. Ця трагедія забрала життя 298 осіб.

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Через роки слідство у справі катастрофи так і не було завершене. На честь п’ятиріччя трагедії родичі загиблих написали колективний лист, адресований російській владі. Його текст опублікувала «Новая газета».

За твердженням авторів послання, причиною загибелі їхніх рідних і близьких стала саме російська ракета. «Жорстока і безглузда дія відібрала життя у наших коханих» — саме так починається лист.

Сім’ї загиблих звертаються до російської влади із вимогою визнання своєї відповідальності у катастрофі MH17 і співпраці зі слідством. Замість цього Росія, за словами авторів листа, розповсюдила суперечливі пояснення того, що сталося, спотворюючи факти і приховуючи правду. Усі, хто підписався під листом, вимагають від російської влади покарання винних і встановлення істини.

Річниця катастрофи МН17: сім'ї загиблих вимагають визнати провину Росії. Фото: Getty Images

Річниця катастрофи МН17: сім'ї загиблих вимагають визнати провину Росії. Фото: Reuters

Річниця катастрофи МН17: сім'ї загиблих вимагають визнати провину Росії. Фото: Reuters

Річниця катастрофи МН17: сім'ї загиблих вимагають визнати провину Росії. Фото: Reuters

Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати звернулися до влади Росії із вимогою забезпечити суд над обвинуваченими у справі збитого пасажирського Boeing-777 на Донбасі в 2014 році.
СЕО: Річниця катастрофи МН17: сім’ї загиблих вимагають визнати провину Росії (ФОТО)


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