Справу проти керівника експертного центру МОЗ Супрун назвала сфабрикованою. Фото: "Народна Правда"

https://racurs.ua/ua/n124401-spravu-proty-kerivnyka-ekspertnogo-centru-moz-suprun-nazvala-sfabrykovanou.html

Ракурс

Скандал у Міністерстві охорони здоров’я спалахнув після того, як Служба безпеки України оголосила підозру в службовій недбалості керівнику експертного центру. Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун назвала цю справу сфабрикованою.

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Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань, які за ініціативи Генеральної прокуратури виявили нанесення матеріальних збитків Державним експертним центром МОЗ, готові захищати не право та справедливість, а інтереси фармацевтичної мафії та їхні фінансові потоки. Про це заявила Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Вона уточнила, що директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко отримала підозру. Її, як інформує прес-служба СБУ, звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Йдеться про службову недбалість, а точніше про неефективне використання ввіреного майна.

Підозра є політично вмотивованою та не має перспективи в суді. Єдиною метою її вручення є подальше відсторонення директора, — заявила Супрун.

Вона прокоментувала інцидент, пояснивши ситуацію з приміщенням, яку орендував у бізнес-структури Державний експертний центр МОЗ під керівництвом Тетяни Думенко.

Супрун впевнена, що Думенко переслідують за те, що вона врятувала державну установу від орендодавців-шантажистів і зекономила мільйони гривень для бюджету.

На місці Тетяни завтра може опинитись будь-хто достатньо сміливий будувати здорову Україну і вміє робити це виключно чесно. У четвер Печерський суд розгляне клопотання про відсторонення Тетяни від посади, — повідомила Супрун і закликала небайдужих прийти підтримати Думенко.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у вересні 2018 року прокуратура Києва розслідувала кримінальне провадження щодо можливого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі та використання Державним експертним центром програмного забезпечення для обліку хворих на цукровий діабет.