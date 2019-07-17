Дело против руководителя экспертного центра Минздрава Супрун назвала сфабрикованнымhttps://racurs.ua/n124401-delo-protiv-rukovoditelya-ekspertnogo-centra-minzdrava-suprun-nazvala-sfabrikovannym.htmlРакурс
Скандал в Министерстве здравоохранения вспыхнул после того, как Служба безопасности Украины объявила подозрение в служебной халатности руководителю экспертного центра. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала это дело сфабрикованным.
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований, которые по инициативе Генеральной прокуратуры обнаружили нанесение материального ущерба Государственным экспертным центром Минздрава, готовы защищать не право и справедливость, а интересы фармацевтической мафии и их финансовые потоки. Об этом заявила Супрун на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко получила подозрение. Ее, как сообщает пресс-служба СБУ, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о служебной халатности, а точнее о неэффективном использовании вверенного имущества.
Подозрение является политически мотивированным и не имеет перспективы в суде. Целью его вручения является дальнейшее отстранение директора, — заявила Супрун.
Она прокомментировала инцидент, объяснив ситуацию с помещением, которую арендовал в бизнес-структуры Государственный экспертный центр Минздрава под руководством Татьяны Думенко.
Супрун уверена, что Думенко преследуют за то, что она спасла государственное учреждение от арендодателей-шантажистов и сэкономила миллионы гривен для бюджета.
На месте Татьяны завтра может оказаться кто-либо достаточно смелый, чтобы строить здоровую Украину и умеет делать это исключительно честно. В четверг Печерский суд рассмотрит ходатайство об отстранении Татьяны от должности, — сообщила Супрун и призвала неравнодушных прийти поддержать Думенко.
Ранее «Ракурс» сообщал, что в сентябре 2018 прокуратура Киева расследовала уголовное производство относительно возможного завладения государственными средствами в особо крупных размерах при закупке и использовании Государственным экспертным центром программного обеспечения для учета больных сахарным диабетом.