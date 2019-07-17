Годовщина катастрофы МН17: семьи погибших требуют признать вину России. Фото: Getty Images

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Ракурс

Катастрофе МН17 17 июля 2019 года исполняется 5 лет. Именно в этот день малазийский Boeing 777, который направлялся рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушения под Донецком. Эта трагедия унесла жизни 298 человек.

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Спустя годы следствие по делу крушения так и не было завершено. В честь пятилетней годовщины трагедии родственники погибших написали коллективное письмо, адресованное российским властям. Его текст опубликовала «Новая газета».

По утверждению авторов послания, причиной гибели их родных и близких стала именно российская ракета. «Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых» — именно так начинается письмо.

Семьи погибших обращаются к российским властям с требованием признания своей ответственности в крушении MH17 и сотрудничества со следствием. Вместо этого Россия, по словам авторов письма, распространила противоречивые объяснения случившегося, искажая факты и скрывая правду. Все подписавшиеся под письмом требуют от российских властей наказания виновных и установления истины.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты обратились к властям России с требованием обеспечить суд над обвиняемыми в деле сбитого пассажирского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году.