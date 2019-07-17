Катастрофа MH17: главный прокурор Нидерландов возмущен тем, что боевик Гиркин до сих пор на свободе

Игорь Гиркин, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n124403-katastrofa-mh17-glavnyy-prokuror-niderlandov-vozmuschen-tem-chto-boevik-girkin-do-sih-por.html

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Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке «раздражен» тем фактом, что один из главных подозреваемых в катастрофе малазийского «Боинга» авиарейса MH17, которая произошла пять лет назад в небе над Донбассом, российский боевик Игорь Гиркин («Стрелков») до сих пор находится на свободе и свободно передвигается по Москве.

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Об этом он заявил во вторник во время встречи с родственниками погибших пассажей малазийского «Боинга», сообщает голландская газета NRC.

Это плохо. Я разочарован. Конечно, вы бы хотели, чтобы такой человек находился под стражей, — отметил Вестербеке.

Он также отметил, что пока не может продемонстрировать всех имеющихся доказательств причастности России к катастрофе MH17.

Мы будем делать это только в суде, — подчеркнул прокурор и добавил, что по этой причине пока не может ответить на заявления российского президента Владимира Путина о том, что соответствующих доказательств якобы нет.

Судебные заседания по делу MH17 начнутся в марте 2020 года.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс из Амстердама (Нидерланды) в столицу Малайзии Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года был сбит ракетой зенитного комплекса «Бук», выпущенной из установки, которая находилась на временно оккупированной территории Донецкой области. Инцидент произошел вблизи города Торез. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Напомним, Путин недавно заявил, что Россия не признает результатов международного расследования катастрофы MH17.