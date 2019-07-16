Дострокові місцеві вибори: у Зеленського обговорили ймовірну дату. Фото: LIGA.net

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В Офісі президента України Володимира Зеленського розглядають можливість проведення дострокових виборів до місцевих органів самоврядування. Представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що вибори можуть пройти наступної осені або раніше. Наразі розглядають декілька варіантів.

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Стефенчук зазначив, що президент та його команда хочуть змінити саму систему влади. В основі змін перезапуск системи відносин влада-людина. Про це Стефанчук розповів у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Стефанчук наголосив, що Зеленський йшов на вибори з розумінням, що його не цікавить виключно заміна осіб у системі влади, та зазначив, що свіжий огірок у бочці з прокислими огірками також стане кислим.

Згідно з результатами опитування Центру Розумкова, якби дострокові вибори до парламенту відбулись на цьому тижні, то до Ради пройшли б: «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Голос», «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Як раніше повідомлялося, Центрвиборчком зобов’язав місцевих представників проставити штамп «Вибув» у бюлетенях стосовно тих кандидатів, чию реєстрацію було скасовано.