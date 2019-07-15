Парламентські вибори: ЦВК зобов’язала поставити штампи про вибування кандидатів. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/ua/n124330-parlamentski-vybory-cvk-zobov-yazala-postavyty-shtampy-pro-vybuvannya-kandydativ.html

Ракурс

Центральна виборча комісія зобов’язала своїх представників проставити штамп «Вибув» на відомостях стосовно кандидатів у нардепи, чию реєстрацію було скасовано. Таким чином ЦВК хоче уникнути передруку бюлетенів.

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Зобов’язання торкнулося низки мажоритарних округів. Відповідну постанову було прийнято сьогодні. Про це Центрвиборчком повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Незвичний штамп проставлять горизонтально. Його відтиск буде охоплювати порожній квадрат, прізвище, ініціали та інші відомості про кандидата із скасованою реєстрацією. У ЦВК наголосили, що відтиск не має жодним чином охоплювати інформацію про іншого кандидата.

Зазначимо, що 11 червня ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у парламент від політичної партії «Слуга народу» Олександру Куницького через перевищення дозволеного терміну перебування за кордоном.

Як раніше повідомлялося, скандальних кандидатів у нардепи колишнього голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського відеоблогера Анатолія Шарія зняли з виборів після отримання необхідних документів від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ.