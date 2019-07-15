«Мовний закон»: завтра вся передвиборча агітація має перейти на українську. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n124329-movnyy-zakon-zavtra-vsya-peredvyborcha-agitaciya-maie-pereyty-na-ukrayinsku.html

Ракурс

«Мовний закон» завтра набуває чинності, а значить уся передвиборча агітація має з 16 липня вестися державною мовою, а усі матеріали мають бути виконані українською.

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З 16 липня набуде чинності (за винятком окремих положень) Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це нагадали у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

У Нацраді зазначили, що «мовний закон» також визначає вимоги до матеріалів політичної реклами на радіо, телебаченні, в інтернеті та друкованих матеріалах. Окрім цього усю агітацію та політичну рекламу на телебаченні мають переводити на мову жестів та субтитрувати українською мовою.

Лише в окремих населених пунктах допускається розповсюдження агітаційних матеріалів державною мовою з дублюванням мовами корінних народів та національних меншин України.

Як відомо дострокові вибори до українського парламенту пройдуть 21 липня. На них зареєстрували 22 партії. Черговість партій у бюлетені визначили жеребкуванням.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центральна виборча комісія показала бюлетені на вибори та назвала їх вартість у різних округах.