«Языковой закон»: завтра вся предвыборная агитация должна перейти на украинский. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n124329-yazykovoy-zakon-zavtra-vsya-predvybornaya-agitaciya-doljna-pereyti-na-ukrainskiy.html

Ракурс

«Языковой закон» завтра вступает в силу, а значит вся предвыборная агитация должна с 16 июля вестись на государственном языке, а все материалы должны быть выполнены на украинском.

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С 16 июля вступит в силу (за исключением отдельных положений) Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом напомнили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

В Нацсовете отметили, что «языковой закон» также определяет требования к материалам политической рекламы на радио, телевидении, в интернете и печатных материалах. Кроме этого всю агитацию и политическую рекламу на телевидении должны переводить на язык жестов и субтитровать на украинском языке.

Лишь в отдельных населенных пунктах допускается распространение агитационных материалов на государственном языке с дублированием на языках коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Как известно досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. На них зарегистрировали 22 партии. Очередность партий в бюллетене определили жеребьевкой.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центральная избирательная комиссия показала бюллетени на выборы и назвала их стоимость в разных округах.