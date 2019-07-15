Дизентерия уложила на больничные койки полсотни детей в Одесской области. Фото: NewsOne

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Массовое отравление было обнаружено почти у полсотни детей в лагере в Одесской области на прошлой неделе. После проведения обследований, у пациентов была обнаружена дизентерия Флекснера.

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Согласно данным лабораторной службы больницы, у пациентов были высеяны бактерии Флекснера. В данный момент в оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (Молдова), расположенном в городе Белгород-Днестровский, проводится дообследование отдыхающих 150-ти детей. Об этом передает «Укринформ» со ссылкой на сообщение главного врача Белгород-Днестровской райбольницы Игоря Десятника.

По словам главврача, 11−12 июля в больницу были госпитализированы 53 подростка в возрасте 10−15 лет, а также трое взрослых. Пострадавшие жаловались на повышенную температуру тела, рвоту и понос, а также общее недомогание.

В данный момент 13 человек, 12 из которых — дети, получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях района. На территории лагеря проводится противоэпидемические мероприятия.

Напомним, что в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «отравление» попали 46 детей, отдыхающих в оздоровительно-спортивном лагере. Изначально у ребят был диагностирован острый гастроэнтероколит.

Также на днях произошло массовое отравление в одной из пиццерий города Луцк. 10 пострадавших госпитализированы в областную инфекционную больницу.