Дизентерія вклала на лікарняні ліжка півсотні дітей в Одеській області. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n124328-dyzenteriya-vklala-na-likarnyani-lijka-pivsotni-ditey-v-odeskiy-oblasti.html

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Масове отруєння було виявлено майже у півсотні дітей у таборі в Одеській області минулого тижня. Після проведення обстежень у пацієнтів була виявлена дизентерія Флекснера.

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Згідно із даними лабораторної служби лікарні, у пацієнтів були висіяні бактерії Флекснера. На даний момент в оздоровчо-спортивному таборі «Медик-2» Державного університету медицини і фармації ім. Миколи Тестеміцану (Молдова), розташованому в місті Білгород-Дністровський, проводиться дообстеження відпочиваючих 150-ти дітей. Про це передає «Укрінформ» із посиланням на повідомлення головного лікаря Білгород-Дністровської райлікарні Ігоря Десятникова.

За словами головлікаря, 11−12 липня до лікарні були госпіталізовані 53 підлітка у віці 10−15 років, а також троє дорослих. Постраждалі скаржилися на підвищену температуру тіла, блювоту і пронос, а також загальне нездужання.

На даний момент 13 осіб, 12 з яких — діти, отримують необхідну медичну допомогу у лікувальних закладах району. На території табору проводяться протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, що до інфекційної лікарні із попереднім діагнозом «отруєння» потрапили 46 дітей, що відпочивають в оздоровчо-спортивному таборі. Спочатку у хлопців був діагностований гострий гастроентероколіт.

Також днями сталося масове отруєння в одній з піцерій міста Луцьк. 10 постраждалих госпіталізовані до обласної інфекційної лікарні.