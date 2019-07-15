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Ракурс
Компанія Samsung запатентувала новий смартфон розміром із планшет. Фото: LetsGoDigital

Компанія Samsung запатентувала новий смартфон розміром із планшет (ФОТО)

15 лип 2019, 17:56
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Компанія Samsung («Самсунг») у своєму недавньому патенті описала новий смартфон, який має екран, що може розширятися у правий бік. Цілком можливо, що так буде виглядати Samsung Galaxy S11.

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У розкладеному стані новий смартфон розміром нагадує планшет, повідомляє нідерландський портал LetsGoDigital.

Рендер пристрою на основі інформації з патенту компанії Samsung. Фото: LetsGoDigital

Використовуючи дані патенту, видання відтворило рендери нового смартфону, який, імовірно, може стати Samsung Galaxy S11.

Наразі невідомо, чи буде корейська компанія Samsung насправді випускати такий пристрій, адже йдеться лише про патент. Також недавно стало відомо, що ця ж компанія запатентувала ще один пристрій із екраном, який розширюється. Однак він має вже інший дизайн.

Рендер пристрою на основі інформації з патенту компанії Samsung. Фото: LetsGoDigital

Раніше «Ракурс» повідомляв, що офіційні зображення смартфону Samsung Galaxy S10 (Самсунг Гелексі) злили в мережу ще до анонсу новинки. Прес-рендери топових пристроїв опублікував відомий інсайдер Роланд Квандт.


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