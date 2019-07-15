Компанія Samsung запатентувала новий смартфон розміром із планшет. Фото: LetsGoDigital

https://racurs.ua/ua/n124327-kompaniya-samsung-zapatentuvala-novyy-smartfon-rozmirom-iz-planshet-foto.html

Ракурс

Компанія Samsung («Самсунг») у своєму недавньому патенті описала новий смартфон, який має екран, що може розширятися у правий бік. Цілком можливо, що так буде виглядати Samsung Galaxy S11.

Loading...

У розкладеному стані новий смартфон розміром нагадує планшет, повідомляє нідерландський портал LetsGoDigital.

Використовуючи дані патенту, видання відтворило рендери нового смартфону, який, імовірно, може стати Samsung Galaxy S11.

Наразі невідомо, чи буде корейська компанія Samsung насправді випускати такий пристрій, адже йдеться лише про патент. Також недавно стало відомо, що ця ж компанія запатентувала ще один пристрій із екраном, який розширюється. Однак він має вже інший дизайн.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що офіційні зображення смартфону Samsung Galaxy S10 (Самсунг Гелексі) злили в мережу ще до анонсу новинки. Прес-рендери топових пристроїв опублікував відомий інсайдер Роланд Квандт.