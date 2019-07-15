Компания Samsung запатентовала новый смартфон размером с планшет. Фото: LetsGoDigital

https://racurs.ua/n124327-kompaniya-samsung-zapatentovala-novyy-smartfon-razmerom-s-planshet.html

Ракурс

Компания Samsung («Самсунг») в своем недавнем патенте описала новый смартфон, который имеет экран, расширяющийся в правую сторону. Вполне возможно, что так будет выглядеть Samsung Galaxy S11.

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В разложенном состоянии новый смартфон размером напоминает планшет, сообщает нидерландский портал LetsGoDigital.

Используя данные патента, издание воссоздало рендеры нового смартфона, который, предположительно, может стать Samsung Galaxy S11.

Пока неизвестно, будет ли корейская компания Samsung на самом деле выпускать такое устройство, ведь речь идет только о патенте. Также недавно стало известно, что эта же компания запатентовала еще одно устройство с расширяющимся экраном. Однако оно имеет уже другой дизайн.

Ранее «Ракурс» сообщал, что официальные изображения смартфона Samsung Galaxy S10 (Самсунг Гэлэкси) слили в сеть еще до анонса новинки. Пресс-рендеры топовых устройств опубликовал известный инсайдер Роланд Квандт.