Зеленский прокомментировал аварию своего кортежа. Фото: АП

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ДТП в Запорожской области с участием его кортежа.

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По словам Зеленского, если работники УГО нарушили правила дорожного движения и будут признаны виновными судом, то их привлекут к ответственности. Президент подчеркнул, что такие инциденты недопустимы. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что сейчас президент является таким же участником дорожного движения, как и все, а дорогами Украины кортеж передвигается в составе двух авто. Кроме президентского авто, есть еще автомобиль охраны и иногда автомобиль с сопровождающими лицами.

Президент подчеркнул, что все эти автомобили стоят в пробках и останавливаются на светофорах без «мигалок».

Также Зеленский прокомментировал пробку на Позняках 11 июля. Тогда в Киев с визитом прибыла премьер-министр Молдовы Майя Санду. По протоколам и международными обязательствами Украины, команда президента была вынуждена временно ограничить движение по маршруту Санду.

Зеленский отметил, что действительно сейчас носит желтые браслеты, которые в сети назвали «клубными». По словам президента, на браслетах фамилии пленных моряков и он будет носить их, пока ребята не вернутся домой.

Как ранее сообщалось, в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter из президентского кортежа попал в аварию с двумя автомобилями, которые двигались в попутном направлении.